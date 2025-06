Tschüss & Tiergeschichte

10 Uhr. Ich bin dann mal weg. Vielen Dank fürs Mitlesen und Kommentieren!

Zum Abschluss noch eine kleine Tiergeschichte aus Osthessen mit Happy End. Ein Reh ist am Montagabend in eine Spielothek in Bad Hersfeld gelaufen. Wie die Polizei dem hr berichtete, konnte die Feuerwehr das verirrte Tier rasch einfangen. Anschließend haben die Feuerwehrleute das Reh in den Fuldawiesen in Bad Hersfeld wieder freigelassen.

Morgen versorgt Sie meine Kollegin Antje Buchholz ab 6 Uhr mit den Neuigkeiten aus Hessen. Machen Sie's gut, bis bald!