45.000 Besucher auf dem Highwalk Rotenburg

Vielleicht ein Freizeit-Tipp fürs Wochenende oder für freie Tage: Etwa 45.000 Menschen haben es schon gemacht und sich auf den Highwalk getraut. So viele Besucherinnen und Besucher haben laut Betreiber im ersten halben Jahr nach der Eröffnung Anfang Dezember die Fußgänger-Hängebrücke in Rotenburg an der Fulda aufgesucht.

Bei der Eröffnung lautete die Besucher-Prognose zwar 150.000 Menschen im Jahr, also etwa 75.000 im halben Jahr. Aber im Sommer, wenn mehr Besucher zu erwarten sind, werden die Betreiber des Highwalk bei besserem Ausflugswetter nun sicher aufholen. Geschäftsführer Felix Stuhldreher bezeichnete die Bilanz in den ersten Monaten als "vollen Erfolg", "zumal wir ja in den ersten Monaten des Jahres viel schlechtes Wetter hatten".

Deutschlands zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke wurde Anfang Dezember eröffnet. Sie überspannt das Kottenbachtal ist 617 Meter lang und 60 Meter hoch. Eine Nummer größer ist nur der im Jahr 2023 eröffnete Skywalk in Willingen, den im ersten Jahr 300.000 Gäste besuchten.