Kommunen wollen Radfahrern grüne Welle schaffen

Grüne Welle oder möglichst kurzes Warten an der Ampel: Mit unterschiedlichen technischen Methoden wollen hessische Kommunen ihren Radverkehr im Fluss halten. In Marburg gibt es inzwischen 21 Ampeln, die mit der App "YuBike" verbunden sind und somit eine grüne Welle für Radfahrer ermöglichen, wie eine Sprecherin mitteilte. Über die App und GPS-Ortung lasse sich aktiv in die Steuerung der Lichtsignalanlagen eingreifen, damit die nächste Ampel auf der Strecke möglichst Grün zeigt.

In Frankfurt gibt es nach den Aussagen eines Stadtsprechers bereits seit Ende 2022 auf der Schloßstraße eine grüne Welle für den Radverkehr, eine zweite ist entlang der Windmühl- und Moselstraße in den letzten Zügen der Planung und wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

In Wiesbaden gibt es nach den Worten einer Sprecherin zwar keine grünen Wellen für Radfahrer. Die im Vergleich zum Autoverkehr sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten würden dies erschweren. Für Fahrradstraßen sowie bestimmten Hauptrouten des Radnetzes werde aber eine ausreichend entfernt liegende Vor-Detektion von Radfahrern geprüft, so dass diese bei Erreichen der Kreuzung sofort oder zumindest bald Grün erhalten.

Auch in Kassel gibt es aktuell noch keine auch auf den Radverkehr ausgelegten grünen Wellen.