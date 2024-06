"Unten ohne" in der falschen Wohnung

Wer kennt das nicht? Da kommt man nachts betrunken und ohne Hose nach Hause, irrt sich in der Wohnung und steht plötzlich beim Nachbarn im Wohnzimmer.

So geschehen in der Nacht zum Mittwoch in Witzenhausen (Werra-Meißner). Wie die Polizei berichtete, war der mit 1,8 Promille ausgestattete 44-Jährige zu Besuch in dem fraglichen Haus und verwechselte in fremder Umgebung und tüchtig betüdelt diese verflixt ähnlich aussehenden Wohnungstüren. Dass sich die Tür nicht gleich öffnen ließ, machte ihn nicht weiter misstrauisch, schließlich wirkte ein wenig Gewaltanwendung wahre Wunder. Merkwürdig wurde es erst, als in der Wohnung ein unbekannter Mann auf der Wohnzimmercouch lag.

Bei dem 57-Jährigen, der durch die lautstarke "Heimkehr" des Betrunkenen aufgewacht war, handelte es sich um den eigentlichen Wohnungsinhaber. Der wiederum hielt den verdutzten 44-Jährige, der laut eines Polizeisprechers "untenrum" nicht bekleidet war, für einen (spärlich maskierten) Einbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Eindringling kam mit auf die Wache und erzählte seine kuriose Geschichte. Ob gegen ihn Anzeige erstattet wird, und weshalb er keine Hose trug, ist bislang unklar.