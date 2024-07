Sich gemütlich in eine Decke kuscheln, Blockbuster und Film-Klassiker auf großer Leinwand genießen: Die Open-Air-Kino-Saison ist angelaufen. Eine Auswahl an Locations.

Ende Juli startet die Open-Air-Kino-Saison so richtig durch: Nach den ersten Kino-Abenden unter freiem Himmel wie zum Beispiel in Kassel, Offenbach und Bad Vilbel (Wetterau), wird nun auch andernorts in Hessen gemeinsam Popcorn gegessen und gespannt auf die Leinwand geschaut.

Wenn die Sonne untergeht, finden in Freibädern, auf Wiesen und in Parks und sogar auf Hochhausdächern wieder Filmabende statt. An diesem Mittwoch lädt Hessens größtes Open-Air-Kino zum ersten Filmabend in diesem Sommer ein - und zwar am Landgrafenschloss in Butzbach (Wetterau). Am kommenden Freitag wird auch im Marburger Schlosspark der erste Film gezeigt.

Bis Mitte September werden im Dock 4 in Kassel Arthouse-Filme, Highlights der vergangenen Kino-Saison und beliebte Filme aus allen Jahrzehnten gezeigt. Unter anderem im Programm: "Wonka" und "Dune" mit Publikumsliebling Timothée Chalamet oder "Priscilla" über die Liebesgeschichte von Elvis Presley und seiner Frau, die zeitweise in Bad Nauheim (Wetterau) spielt.

Weitere Informationen Datum: 27. Juni bis 14. September

Programm: www.filmladen.de

Ort: Kulturhaus Dock 4, Untere Karlsstraße 4, Kassel

Filmbeginn: meist um 22.15 Uhr

Einlass: eine Stunde vor Filmbeginn

Tickets: 11,50 Euro Vorverkauf, 9 Euro Abendkasse Ende der weiteren Informationen

Das Dock 4 ist Kassels Open Air Kino-Location. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auf der großen Leinwand im US Camp Point Alpha im osthessischen Rasdorf/Geisa werden Sommer für Sommer vier ausgewählte Filme gezeigt. Zum Beispiel am 11. Juli der Dokufilm "Auswärtsspiel" über ein illegales Konzert der Toten Hosen in Ost-Berlin im Jahr 1982.

Klingt nach Spielfilm, ist aber tatsächlich passiert: Die westdeutsche Punkband gab kurz nach ihrer Gründung in der damaligen DDR ein Geheimkonzert in der Erlöserkirche, getarnt als "kirchliche Veranstaltung mit musikalischer Untermalung". Der Produzent Mark Reeder, der beim Tote Hosen-Konzert in Ost-Berlin dabei war, wird an dem Abend auch beim Point Alpha Kino als Gast erwartet.

Weitere Informationen Datum: seit 14. Juni bis 25. Juli

Programm: www.pointalpha.com

Ort: Point Alpha, Hummelsberg 1, Rasdorf

Filmbeginn: 19 Uhr

Tickets: freier Eintritt, um Anmeldung wird gebeten

Veranstalter: Point Alpha Stiftung Ende der weiteren Informationen

Das Sommerkino auf Point Alpha. Bild © Point Alpha Stiftung

Open-Air-Kino im Marburger Schlosspark

Im Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es beim Sommernachtskino auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand Filme aus allen Genres zu sehen. Die ersten vier Filme des Marburger Sommernachts-Open-Air-Kinos sind auf Facebook bereits preisgegeben worden: Die Wahl fiel auf "Liebesbriefe aus Nizza", "Deadpool & Wolverine", "2001: Odyssee im Weltraum" und "Wo die Lüge hinfällt".

Weitere Informationen Datum: 26. Juli bis 6. September

Programm: www.cineplex.de

Ort: Park am Landgrafenschloss, Gisonenweg, Marburg

Filmbeginn: 21.45 Uhr

Einlass: noch nicht bekannt

Tickets: noch nicht bekannt Ende der weiteren Informationen

Freiluftkino oberhalb der Stadt und mit Blick aufs Schloss gibt es in Marburg. Bild © Cineplex Marburg

Mit rund 2.000 Stühlen ist das Open-Air-Kino im Butzbacher Landgrafenschloss das größte Freiluftkino in Hessen. Die Nachmittage an den Wochenenden gehören traditionell Filmen für Klein und Groß, Reise- und Dokufilme werden an Sonntagvormittagen gezeigt. Am Abend versprechen die Macher die "schönsten Filme des Jahres". Zum Auftakt gibt es zum Beispiel den Fußballfilm "Wochenendrebellen".

Weitere Informationen Datum: 24. Juli bis 11. August

Programm: www.openairkino.info

Location: Am Planetenbrunnen 5, Landgrafenschloss Butzbach

Filmbeginn: gegen 21 Uhr

Einlass: ab 19 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 8,50 Euro, ab 19. Juli: 9,50 bis 12 Euro. Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Bild © Open Air Kino Butzbach | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Drei von insgesamt 15 Filmen werden vor Start des Open Air-Kinos im Freibad von Bad Vilbel (Wetterau) vom Publikum selbst bestimmt - und zwar über ein Publikums-Voting auf der Webseite. Die meisten Stimmen räumte dabei "Back to Black" ab, die Filmbiografie von Amy Winehouse, die im Alter von 27 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere an einer Alkoholvergiftung starb.

Ebenfalls ins Programm schafften es die Filme "Eine Million Minuten" und "Oh la la - Wer ahnt denn sowas?". Den Rest der Filme sucht das Organisatoren-Team selbst aus, gesetzt sind bereits die Preview von "Liebesbriefe aus Nizza", "The Fall Guy" und "Barbie".

Weitere Informationen Datum: 17. Juli bis 4. August

Programm: www.kultur-bad-vilbel.de

Location: Hülzener Straße 1, Freibad Bad Vilbel

Einlass: ab 20.15 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr

Tickets: 8,50 Euro Vorverkauf, 9,50 Euro Abendkasse; bei Überlänge Aufschlag Ende der weiteren Informationen

Das Open Air Kino in Bad Vilbel. Bild © Open Air Kino Bad Vilbel

Kino umsonst und draußen: Das 26. Open Air Filmfest Wiesbaden präsentiert seit 1998 donnerstags, freitags und samstags bei Einbruch der Dunkelheit zwölf außergewöhnliche Filme aus dem Kinoangebot der vergangenen Jahre. Zum Start wird zum Beispiel der Dokumentarfim "Heaven can wait - Wir leben jetzt" gezeigt, das Porträt eines Chores, in dem alle Mitglieder mindestens 70 Jahre alt sind. Außerdem im Programm: Highlights von den großen Filmfestivals in Cannes, Venedig und Berlin sowie Produktionen von Filmnachwuchs aus der Region.

Weitere Informationen Datum: 4. Juli bis 27. Juli

Programm: www.bilderwerfer.de

Location: Reisinger Anlagen, Wiesbaden

Filmbeginn: bei Einbruch der Dunkelheit

Tickets: freier Eintritt Ende der weiteren Informationen

Blick aufs Open Air Filmfest Wiesbaden Bild © Bildwerfer e.V.

Ein weiterer Open-Air-Kino-Klassiker im Schiersteiner Hafen von Wiesbaden, das "SCHIFF", findet in diesem Jahr nicht statt. Der monatelange Streik von Drehbuchautoren und Darstellern in Hollywood im vergangenen Jahr mache eine wirtschaftlich rentable Saison unmöglich, erklärten die Kinomacher vom Schiersteiner Filmfestival bereits vor Monaten.

Das Haus am Dom ist das Bildungs-, Kultur- und Tagungszentrum des katholischen Bistums Limburg in Frankfurt. In den Sommermonaten wird die schöne Dachterrasse im Schatten des Doms zu einem beliebten Treffpunkt für Kinofreunde.

Verkrustete patriarchale Strukturen, lieblose Familien, Paare, die nur noch schweigen können und Menschen, die allein am glücklichsten sind - das Thema Beziehung steht in diesem Jahr im Mittelpunkt. Acht Spielfilme sind zu sehen, darunter zwei Filme von Wim Wenders (Perfect Days und Anselm - Das Rauschen der Zeit). Bei Regen finden die Filmabende im Großen Saal statt.

Weitere Informationen Datum: 26. Juli bis 18. August

Programm: www.hausamdom-frankfurt.de

Location: Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt

Filmbeginn: 20:30 Uhr

Tickets: 11 Euro, ermäßigt 9 Euro Ende der weiteren Informationen

Ab Anfang Juli bespielen die Macher des Lichter Filmfestivals wieder das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände. Das Programm der elften Saison ist teilweise schon veröffentlicht, 31 Filme sollen in den acht Wochen gezeigt werden.

Dabei stand das leerstehende Gelände des ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidiums als diesjähriger Schauplatz auf der Kippe, wie die Veranstalter vorab erklärten: "Längst sollten die Abrissbagger anrollen, um eine Neuentwicklung des Areals vorzubereiten." So weit kam es nicht, der Innenhof im Alten Polizeipräsidium kann auch in diesem Sommer wieder zum Kino werden.

Weitere Informationen Datum: 4. Juli bis 25. August

Programm: www.freiluftkinofrankfurt.de

Location: Ludwigstraße 18, Altes Polizeipräsidium Frankfurt

Filmbeginn: bei ausreichender Dunkelheit

Einlass: 19.30 Uhr

Tickets: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro Ende der weiteren Informationen

Das Freiluftkino in Frankfurt zeigt Blockbuster und Arthouse-Erfolge. Bild © lightgraph studio

Rooftop-Kino Frankfurt

Inmitten der Frankfurter Skyline Filme schauen - zum ersten Mal war das 2022 beim High Rise Cinema möglich. Nachdem die Kinoreihe im vergangenen Jahr ausgesetzt hatte, steht sie nun für dieses Jahr in den Startlöchern. Das Kino wandert dabei an vier Wochenenden von Dachterrasse zu Dachterasse.

An einem Wochenende lädt das Rooftop-Kino Besucher und Besucherinnen in den rund 170 Meter hohen Opernturm ein, an einem anderen Wochenenden können Gäste während des Films noch den Ausblick vom Taunusturm in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes bestaunen. Auch das Dach des Einkaufszentrums Skyline Plaza und die Terrasse des Grünflächenamtes nahe des Hauptbahnhofes verwandeln sich zeitweise in ein Kino.

Weitere Informationen Datum: 25. Juli bis 17. August

Programm: demnächst auf www.highrisecinema.de

Ort: Opernturm, Taunusturm, Skyline Plaza und Grünflächenamt in Frankfurt

Filmbeginn: 19.30 Uhr

Einlass: noch nicht bekannt

Tickets: 18 Euro Ende der weiteren Informationen

Das High Rise Cinema lädt ein über die Dächer Frankfurts. Bild © Andreas Schmieg

Im Vordergrund die Leinwand, im Hintergrund das Mainufer: Im Offenbacher Hafenkino am Kulturzentrum Hafen 2 lockt nicht nur der Film. Das Kino, das im Winter wetterbedingt in die Halle zieht, wagt sich als eines der ersten Kinos bereits seit Anfang Juni wieder ins Freie.

Gezeigt werden Filme, die dem Publikum und den Veranstaltern selbst in der Hallensaison von September bis Mai am besten gefallen haben. "Und das waren dieses Jahr viele Filme", wie die Organisatoren durchblicken ließen. Hollywood-Produktionen sind eher nicht darunter, dafür umso mehr Arthouse-Filme. Auf welche Filme die Wahl schließlich gefallen ist, steht im Programm auf der Homepage vom Hafen 2.

Weitere Informationen Datum: seit Juni bis 31. August

Programm: www.hafen2.net

Ort: Hafen 2, Nordring 129, Offenbach

Filmbeginn: bei ausreichender Dunkelheit, gegen 21.45 Uhr

Tickets: 10 Euro (Vorverkauf und Abendkasse) Ende der weiteren Informationen

Maingau Open-Air-Kino Dietzenbach

Im Sommer tauscht das Kino das Dietzenbacher Capitol gegen das Waldschwimmbad ein. Dort können Filmfans gemütlich in einen Strandkorb gekuschelt Klassiker wie "Mamma Mia" schauen oder mit "Alles steht Kopf 2" in die Animationswelt von Disney abtauchen. Das Programm steht schon, auch wenn Kinofans sich in der Gegend bis Anfang Juli noch gedulden müssen.

Weitere Informationen Datum: 5. Juli bis 24. August

Programm: www.dietzenbach.de

Ort: Waldschwimmbad, Offenthaler Straße 85, Dietzenbach

Filmbeginn: 22 Uhr

Einlass: 20.30 Uhr

Tickets: 10 Euro, Überlängenzuschlag Ende der weiteren Informationen

Maingau Open-Air-Kino Dietzenbach Bild © dietzenbach.de

Kino im Park in Bad Schwalbach

Dieses Jahr ist es wieder soweit - das Kino im Park kehrt nach einjähriger Pause zurück nach Bad Schwalbach in den Rheingau-Taunus-Kreis. Nur alle zwei Jahre findet das Open-Air-Kino am Weinbrunnen im Kurpark statt. Liegestühle, Picknickdecken und Gartenstühle stehen zur Verfügung, das Kino lädt aber auch dazu ein, seinen eigenen Sitzsack mitzubringen.

Und was gibt's zu sehen? Zum Beispiel den zweiten Teil von "Manta Manta", "Barbie" oder "Die drei ??? - Erbe des Drachen". Anders als bei vielen anderen Open-Air-Kinos werden Filme, die Kinder und Familien ansprechen, auch nachmittags gespielt.

Weitere Informationen Datum: 23. Juli bis 28. Juli

Programm: kino-swa.de

Ort: Eingang Weinbrunnen, Kurpark, Bad Schwalbach

Filmbeginn: 20 Uhr, aber auch Vorstellungen am Nachmittag

Einlass: eine Stunde vor Filmbeginn

Tickets: 9 Euro, ermäßigt 8 Euro (nur Bargeld vor Ort) Ende der weiteren Informationen

Auf Sitzsäcken zurücklehnen und einen Film schauen: Das geht in Bad Schwalbach. Bild © Lichtspielhaus Bambi und Camera

Sommerkino in Hünstetten

In diesem Jahr neu: das Open Air-Kino in Hünstetten (Rheingau-Taunus). Im Innenhof der Hühnerkirche wird in diesem Jahr erstmals eine Leinwand aufgebaut, acht Filme werden gezeigt: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auf dem Programm stehen etwa "Manta Manta - Zwoter Teil" oder "Die Schule der magischen Tiere 2". Es gibt auch Vorstellungen am Nachmittag.

Weitere Informationen Datum: 23. August bis 25. August

Programm: www.kino-swa.de/wanderkino/

Ort: Innenhof der Hühnerkirche

Filmbeginn: 14 Uhr, 16.30 Uhr und 20 Uhr

Tickets: 9 Euro Ende der weiteren Informationen

Kino am Waldsee und im Freibad in Langen

Bei der vierten Ausgabe der Langener Open-Air-Kino-Reihe gibt es eine Premiere: Zum Start könnt ihr zwei Abende an den Waldsee pilgern, eure Decken am Strand ausbreiten und den Sonnenuntergang genießen, bevor mit "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Der Weiße Hai" zwei Hollywood-Blockbuster auf der Leinwand auftauchen. Für die anderen Vorstellungen geht es dann wieder ins Freibad. An beiden Spielorten versorgen euch die Kiosks mit Snacks und Getränken, dazu gibt es frisches Popcorn und Nachos.

Weitere Informationen Datum: 12. bis 28. Juli

Programm: www.openairkino-langen.de

Ort: Waldsee und Freibad

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Tickets: 13 Euro im Freibad, 15 Euro am Waldsee (Parktickets kosten extra) Ende der weiteren Informationen

Gemütlich unter Bäumen: Sommerkino im Freibad Langen. Bild © Lichtburg Filmtheater Langen

Immer mittwochs bis samstags sind beim Filmseher Open Air in Seeheim-Jugenheim (Bergstraße) die schönsten Streifen der vergangenen zwölf Monate am Start, und das im romantischen Rondell auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße. Grundsätzlich wird bei jedem Wetter gespielt.

Das Filmseher Open Air ist eines der Open-Air-Kinos in Hessen mit der längsten Spielzeit: Von Juni bis September werden Filme gezeigt, das Programm wird pro Monat auf der Webseite veröffentlicht.

Weitere Informationen Datum: seit 5. Juni bis 7. September

Programm: www.filmseher.de

Ort: Freilichtbühne, Sandstraße 1, Seeheim-Jugenheim

Filmbeginn: 21.45 Uhr, ab 15.08. ab 21 Uhr und ab 01.09. schon ab 20.45 Uhr

Einlass: ab 20.30 Uhr, ab 15.08. 20 Uhr und ab 01.09. schon ab 19.45 Uhr

Tickets: 8,90 Euro, ermäßigt 7,90 Euro; Tickets nur mit vorheriger Reservierung Ende der weiteren Informationen

Impressionen vom Filmseher Open Air Bild © Filmseher Open Air

Filmfest Weiterstadt

Versteckt im Braunshardter Tännchen findet in diesem Jahr das 48. Open Air-Filmfest in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) statt. 2.000 Kurzfilme wurden eingereicht, wie die Veranstalter vorab verrieten. Knapp 200 Kurzfilme aller Genres und von Machern aus aller Welt davon werden an drei Abenden gezeigt. Darunter sind Dokumentar- sowie Spielfime, aber auch Experimentalfilme und Animationen. Von Darmstadt aus fährt ein kostenloser Shuttlebus zum Filmfest und zurück. Der Eintritt ist von Donnerstag bis Sonntag frei.

Weitere Informationen Datum: 15. August bis 19. August

Programm: www.filmfest-weiterstadt.de

Ort: Im Braunshardter Tännchen, nahe des Büttelborner Wegs, Weiterstadt

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Tickets: kostenlos, ausgewählte Veranstaltungen gegen Eintritt Ende der weiteren Informationen

Das Filmfest in Weiterstadt im Braunshardter Tännchen findet dieses Jahr zum 48. Mal statt. Bild © Filmfest Weiterstadt/Alexandra Zotzel

