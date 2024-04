Soldaten aus Schwalm-Eder-Kreis bei NATO-Großübung dabei

Insgesamt 800 Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 1 starten heute in der Knüll-Kaserne in Schwarzenborn (Schwalm-Eder). Zunächst geht es mit 250 Fahrzeugen in kleineren Kolonnen Richtung Nordbayern. Dort treffen sie dann auf US-Streitkräfte. 5.000 NATO-Soldaten fahren dann nach Polen. Eine Woche später geht es noch mal rund 1.500 Kilometer weiter nach Litauen.

Die Übung ist Teil des NATO-Großmanövers "Steadfast Defender" und simuliert den Ernstfall. So soll unter anderem die innereuropäische Verlegung von Truppen an die NATO-Ostflanke geprobt werden. Die Vorbereitungen in der Knüll-Kaserne laufen dafür schon seit Monaten. Die Übung ist das größte NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges vor rund 35 Jahren.