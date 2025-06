Folter-Prozess gegen Arzt: Urteil wird verkündet

Im Frankfurter Prozess gegen den mutmaßlichen Folterarzt Alaa M. aus Syrien soll heute um 10.30 Uhr das Urteil verkündet werden. Die Bundesanwaltschaft fordert wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen eine lebenslange Haft, Sicherungsverwahrung und Berufsverbot.

Sie legt dem Mann in dem seit über drei Jahre am Oberlandesgericht währenden Strafprozess insgesamt zwei Todesfälle und acht Fälle schwerer Folter zur Last, begangen in den Jahren 2011 und 2012 in der syrischen Stadt Homs.