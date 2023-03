Ikke Hüftgold bei ESC-Vorentscheid

"Wir brauchen endlich mal ein Lied mit gutem Text", kündigt Ikke Hüftgold selbstironisch in seinem "Lied mit gutem Text" an und singt dann ein Lied mit, nun ja, Text. Der gebürtige Limburger, der – wer hätte das gedacht – gar nicht als Ikke Hüftgold, sondern als Matthias Distel das Licht der mittelhessischen Welt erblickte, tritt heute Abend beim ESC-Vorentscheid an und könnte demnach die deutschen Farben beim Eurovision-Songcontest in Liverpool vertreten. Zugegeben: Die Vorstellung, dass der Ballermann-Star künftig in einer Reihe mit Nicole und Lena Meyer-Landrut genannt werden könnte, hätte schon was. Aber hören und entscheiden Sie selbst.