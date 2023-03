EC Bad Nauheim will Kassel in die Playoffs folgen

Am Freitagabend haben die Roten Teufel die Möglichkeit, sich vorzeitig für die direkten Playoffs in der DEL2 zu qualifizieren. Für das entscheidende Spiel kehrt auch ein wichtiger Spieler zurück aufs Eis.

Nach dem 4:3-Auswärtssieg des EC Bad Nauheim vergangenen Sonntag beim Tabellennachbarn aus Landshut fehlt den Wetterauern nur noch ein einziger Punkt, um sich für die direkten Playoffs in der DEL 2 zu qualifizieren. Den wollen sie am Freitagabend gegen Crimmitschau holen und damit den Kassel Huskies in die K.o.-Runden folgen.

Lange: "Wir sind noch nicht ganz durch"

Die Vorfreude ist groß in Bad Nauheim: Für das Spiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die Eispiraten Crimmitschau sind bereits über 2.600 Tickets verkauft. Die Fans wollen ihre Roten Teufel in die Playoffs brüllen. Dafür genügt bereits ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit, denn dafür würden die Wetterauer einen Punkt erhalten - und der würde reichen. Für zusätzliche Vorfreude sorgte bei den Anhängern die Nachricht vom Donnerstagmittag, dass Kapitän Marc El-Sayed wieder fit ist.

Bevor das Spiel im Colonel-Knight-Stadion in Bad Nauheim beginnt, tritt Trainer Harry Lange gegenüber dem hr-Sport aber auf die Euphorie-Bremse: "Wir wissen, dass wir noch nicht ganz durch sind und Crimmitschau alles rein werfen wird", so der Österreicher gegenüber dem hr-sport und weiter: "Das wird ein spannendes Spiel, aber wir hoffen natürlich, dass wir den notwendigen Punkt und vielleicht sogar einen Sieg feiern können."

Kommt es zum Hessen-Derby in den Playoffs?

Wie Siege gefeiert werden, wissen die Kasseler ganz genau: Die Huskies gingen in dieser Spielzeit schon 38 Mal als Gewinner vom Eis. Zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde steht bereits fest, dass ihnen ihr Platz eins nicht mehr zu nehmen ist. Damit sind sie natürlich auch für die direkten Playoffs qualifiziert.

Gegen wen die Huskies dann ab Mitte März spielen müssen, entscheidet sich in den vorher stattfindenden Pre-Playoffs. Auch ein Derby zwischen Bad Nauheim und Kassel wäre in einer späteren Playoff-Runde möglich. Zu diesem Aufeinandertreffen kam es auch in der vergangenen Saison - mit dem besseren Ende für die Wetterauer.