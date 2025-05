Friedrichstraße in Fulda wird gesperrt

Vielleicht liegt es am Namen und dem berühmten Vorbild aus Berlin: Aber auch in Fulda gibt es eine Friedrichstraße, die temporär für Autos gesperrt und vorübergehend zur Fußgängerzone wird. In Berlin entbrannte sich damals ein Politikum darüber - in Osthessen vermutlich eher nicht, denn laut Stadt soll das (nur) bis Mitte September der Fall sein. In dem Zeitraum ist in der Fuldaer Innenstadt einfach viel los.

Heute startet das Stadtfest, dann kommen noch die Domplatzkonzerte, das Genussfestival, das Weinfest - in Fulda hat man eben regelmäßig Grund und Anlass zum Feiern und braucht Platz, ums das Mehr bzw. Meer an Menschen durch die Stadt flanieren zu lassen. Und wer denkt an die armen, armen Autos? Keine Bange: Als Ausgleich zur Sperrung soll die Einbahnstraßenregelung in der Nonnengasse umgekehrt werden und der Verkehr über die Schlossstraße Richtung Mittelstraße fließen.