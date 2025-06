Weckruf

Angeblich gewöhnt man sich ja an alles. Bei grüner Paprika, Zahnarztbesuchen und Langstreckenflügen ist mir das im Laufe meines Lebens durchaus passabel gelungen. Aber als mein Wecker heute zum vierten Mal in dieser Woche um 4.50 Uhr klingelte, war der Gewöhnungseffekt deutlich überschaubarer. Wie wird man jemals zum Frühaufsteher? Und will man das überhaupt ernsthaft werden?

In diesem Sinne: Augen auf bei der Berufswahl und herzlich willkommen zum heutigen Morgenticker. Mein Name ist Steffen Rebhahn, und wenn mein intravenöser Zugang zur Kaffeemaschine und die Wäscheklammern an meinen Augenlidern halten, blicken wir in den kommenden vier Stunden gemeinsam auf die hessische Nachrichtenwelt. Schön, dass Sie auch schon da sind. Für Weckrufe aller Art können Sie mir natürlich gerne schreiben. Guten Morgen!