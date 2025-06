Wenn Hitze zum Gesundheitsrisiko wird

Zugegeben, heute hält sich die Hitzegefahr in Grenzen. Aber generell ist Hitze ein Gesundheitsrisiko, das mit dem Klimawandel wächst. Darauf will das Bundesumweltamt heute mit einem Hitze-Aktionstag aufmerksam machen. Zahlreiche Kommunen und Krankenkassen machen mit, auch in Hessen.

Passend dazu hat der Landkreis Limburg-Weilburg seinen Hitze-Aktionsplan vorgestellt. Er soll Bürgerinnen und Bürgern helfen, Risiken abzuschätzen und gibt außerdem Tipps zur Vorsorge. Ein Online-Hitzeportal gibt es auch noch, ein Hitzetelefon, eine Karte mit kühlen Orten oder Hitze-Infoblätter in verschiedenen Sprachen.

Auch der Lahn-Dill Kreis oder auch die Stadt Gießen haben solche Hitzeportale geschaltet, sie sollen vor allem die stark gefährdeten Gruppen, also kleine Kinder, kranke oder ältere Menschen schützen helfen.

Im Darmstädter Carree gibt es heute einen Aktionsstand zum Thema. Auch Darmstadt hat längst eine Kühle Orte Karte , die Kühloasen im Stadtgebiet aufzeigt. Auf dem Frankfurter Liebfrauenplatz wird heute derweil ein Quiz zum Thema Hitze und Gesundheit veranstaltet.

Die Stadt Hanau bietet heute einen Klima-Spaziergang durch die Innenstadt an. Er soll zwischen Kinzigauen und Trinkwasserbrunnen auf dem Freiheitsplatz den Unterschied zwischen Grünflächen und versiegelten Flächen verdeutlichen. Jederzeit abrufbar ist Hanaus Cool Map , die zu kühlen Orten der Stadt führt. Auch in Wetzlar ist ein stadtklimatischer Spaziergang geplant, allerdings erst am Sonntag. Und im Rheingau werden heute symbolisch Sonnenhüte an Kita-Kinder verteilt.

Ob die Kids die heute gebrauchen können, ist fraglich. Aber der nächste Knallsonnentag kommt bestimmt.