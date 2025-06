Gebündelt schneller? Hessen will Asylverfahren beschleunigen

Hessen will die Asylverfahren an seinen Gerichten weiter beschleunigen. Justizminister Christian Heinz (CDU) kündigte an, dass die Verfahren je nach Herkunftsstaat an die Verwaltungsgerichte Frankfurt, Kassel, Gießen und Wiesbaden verteilt werden sollen.

"Es ist sinnvoll, dass alle nicht alles machen, sondern wir länderspezifische Kompetenzen an den jeweiligen Verwaltungsgerichten bündeln", erklärte er. "Durch die Expertise an den jeweiligen Standorten können Verfahren schneller bearbeitet werden." Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Pläne berichtet. Die Regelungen sollen in diesem Sommer umgesetzt werden.

Am Verwaltungsgericht Frankfurt sollen demnach künftig alle Fälle von Asylsuchenden aus Äthiopien und Eritrea gebündelt werden, am Verwaltungsgericht Kassel solche aus Irak und Pakistan. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden werde sich auf die Herkunftsstaaten Russische Föderation und Somalia spezialisieren.

In Hessen werden bereits Asylfälle, die sichere Herkunftsstaaten betreffen und bei denen die Rückführungsaussichten gut sind, beim Verwaltungsgericht Gießen gebündelt. "Damit haben wir bislang gute Erfahrungen gemacht", so Heinz.