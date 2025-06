Pfingsten und Bonifatiusfest: Fulda flirrt am Wochenende

Volles Programm am Wochenende in Fulda: Über Pfingsten erwartet das Bistum am Dom tausende Gläubige. Morgen wird die Pfingstvigil stattfinden, am Pfingstsonntag ein festliches Pontifikalamt. Am Pfingstmontag folgt das Bonifatiusfest, bei dem schon früh am Morgen zahlreiche Menschen zum Grab des Heiligen pilgern.

Das hoffentlich fröhliche Treiben hat Auswirkungen auf den Verkehr rund um den Domplatz. Am Montag werden die Pauluspromenade und die Johannes-Dyba-Allee von 8 bis etwa 12 Uhr gesperrt. In dieser Zeit werden auch mehrere Bushaltestellen nicht angefahren. Außerdem werden mehrere Parkplätze in dem Bereich gesperrt. Genaue Angaben macht die Stadt auf ihrer Internetseite .