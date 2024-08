Zwei neue Gymnasien in Frankfurt

Zwei neue Schulen bekommt auch Frankfurt: Hier gehen mit dem neuen Schuljahr im Stadtteil Hausen das Neue Gymnasium Frankfurt und das Stadtgymnasium an den Start. Wie so oft in Frankfurt ziehen die ersten Jahrgänge allerdings erst einmal in eine Containeranlage in der Neuen Börsenstraße ein.

Erst zum Schuljahr 2025/26 soll der Unterricht dann in den neuen Räumen in den "Lateral Towers" stattfinden - einem Bürokomplex, der 2001 ursprünglich als Börsenhauptsitz gebaut worden war. Trotzdem: Die neuen Schulen werden gefeiert, schließlich platzen viele Frankfurter Schulen aus allen Nähten. An beiden Einrichtungen sollen einmal insgesamt bis zu 3.200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.