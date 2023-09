Siebenjähriges Kind stirbt nach Autounfall am Palmengarten in Frankfurt

Bei einem Autounfall in Frankfurt ist ein sieben Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Das Cabrio seines Vaters hatte sich nahe dem Palmengarten überschlagen. Ein weiteres Kind wurde schwer verletzt.

Bei dem schweren Unfall in der Nähe des Frankfurter Palmengartens ist am Samstagnachmittag ein Siebenjähriger verstorben. Der 54-Jahre alter Fahrer und sein elfjähriger Sohn wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das verunfallte Cabrio in der Frankfurter Siesmayerstraße.

Demnach kam das Cabrio im Westend auf der Siesmayerstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der sieben Jahre alte Junge wurde zunächst reanimiert, er starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Auch der Elfjährige und der Vater, die ebenfalls beide in dem Auto saßen, wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass die beiden Verletzten nicht in Lebensgefahr schweben.

Polizei: "Völlig schleierhaft"

Ein Polizeisprecher sagte, dass ein so schwerer Unfall in dieser Straße "völlig schleierhaft" sei. In der relativ engen Straße gilt Tempo 30. Die Polizei geht davon aus, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hatten wir unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, dass es sich bei dem Fahrer des Unglückswagens um den Vater des verunglückten 7-Jährigen handelt. Tatsächlich ist der Mann der Vater des 11-Jährigen, der überlebte. Der 7-Jährige wiederum war dessen Halbbruder - sie haben dieselbe Mutter.

