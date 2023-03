Kassel: Drohne liefert im Test Medizinprodukte aus

In Kassel wird heute gegen 11 Uhr der Transport medizinischer Fracht per Drohne unter realen Bedingungen getestet. Bei dem Testflug des von der EU finanzierten Forschungsprojekts "Airmour" soll nach Angaben des Regionalmanagements Nordhessen eine unbemannte Drohne am Institut für Pathologie am dortigen Klinikum starten und den Transport eines Medizinprodukts simulieren. Künftig könnten so etwa Gewebeproben, Organe und Medikamente befördert werden.

"Airmour" soll in den kommenden Wochen auch in Stavanger (Norwegen), Helsinki (Finnland) sowie Luxemburg getestet werden. Kassel ist in Deutschland der einzige Standort für die Testflüge.