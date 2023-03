Nino Haase wird neuer OB von Mainz

Auch unsere Nachbarn in Mainz (Rheinland-Pfalz) haben am Sonntag in einer Stichwahl einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Nach Auszählung der 118 Stimmbezirke hat Nino Haase (parteilos) gewonnen. Er bekam 63,6 Prozent der Stimmen. Christian Viering (Grüne) erhielt 36,4 Prozent der Stimmen.

Nino Haase wird am 22. März in sein Amt als Mainzer Oberbürgermeister eingeführt. Erstmals seit 1949 gehört der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt damit nicht mehr der SPD an. Mehr dazu lesen Sie bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom SWR .