"Wiesbaden on Ice" an Neujahr geschlossen

Große Enttäuschung am Neujahrstag auf der Eisbahn in Wiesbaden vor dem Kurhaus: Die mobile Schlittschuhbahn ist an Neujahr vorübergehend geschlossen worden. Die Eisqualität ist nach Angaben des Veranstalters von "Wiesbaden on Ice", der Sporthilfe Wiesbaden, aufgrund technischer Schwierigkeiten für das Schlittschuhlaufen nicht ausreichend. Das Eis friere nicht, sagte der Vorsitzende Andreas Steinbauer. Warum das so sei, wisse man nicht. Reparaturteams seien unterwegs. Dadurch verhinderte Besucherinnen und Besucher von "Wiesbaden on Ice" können ihre Tickets umbuchen oder bekommen sie zurückerstattet. Der Veranstalter hofft, dass der Defekt bis heute repariert ist. Die Eisstockbahnen sind weiterhin geöffnet.