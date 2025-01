Autobahn freigegeben Weltkriegsbombe an A45 zwischen Herborn und Dillenburg entschärft

An der A45 zwischen Herborn und Dillenburg wurde am Neujahrsabend eine Weltkriegsbombe entschärft. Die Autobahn war in diesem Bereich rund eine Stunde lang gesperrt.

Stand: 02.01.25, 07:14 Uhr Link kopiert!









Die Weltkriegsbombe an der A45 Bild © JR

Link kopiert!









Ein Metallsucher hatte in einem Waldstück nahe der Autobahn den Blindgänger einer 250-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt, wie die Polizei am Mittwochabend in Gießen mitteilte. Daraufhin wurde die A45 zwischen 21.30 und 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd (Lahn-Dill) und Dillenburg für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Keine bewohnten Gebiete betroffen Mitarbeiter eines Kampfmittelräumdiensts entschärften die Bombe währenddessen. Der Abschnitt der A45 lag laut Polizei im Sicherheitsbereich und machte die Sperrung der Fahrstreifen in Richtung Hanau sowie in Richtung Dortmund erforderlich. Bewohnte Gebiete waren von dem Sicherheitsbereich nicht betroffen. Stau-Info und ÖPNV-Störungen Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn Zur Übersicht Anm. d. Red.: Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass die A45 zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn-West ab 21 Uhr gesperrt sei. Später korrigierte die Polizei ihre Angaben.