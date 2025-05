16 Festnahmen bei Schlag gegen Waffen- und Drogenhändler

Bei einem Schlag gegen mutmaßliche Drogen- und Waffenhändler in vier Bundesländern hat die Polizei 14 Männer und zwei Frauen vorläufig festgenommen. Die Fahnder stellten mehr als 60 Schusswaffen, darunter einen entsprechend umgebauten Kuli, Tausende Schuss Munition, Waffenteile sowie ein halbes Kilo Drogen wie Kokain und Cannabis sicher, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden gestern Nachmittag mitteilte. Zu der Razzia mit mehreren hundert Beamten war es gestern am frühen Morgen in 34 Objekten in Hessen in den Kreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf sowie in Marburg und Hanau, in Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gekommen.