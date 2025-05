Die Offenbacher Kickers sorgen sich um ihren scheidenden Coach Christian Neidhart. Der 56-Jährige kippte nach einem längeren Krankenhausaufenthalt bei einer Trainingseinheit um. Ob er noch einmal auf die OFC-Trainerbank zurückkehrt, ist offen.

Schockmoment im Training der Offenbacher Kickers: Trainer Christian Neidhart, der zuletzt wegen einer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung im Krankenhaus war und eine Zwangspause einlegen musste, brach am Dienstag kurz vor der Einheit zusammen.

Wie die Bild zuerst berichtete , setzte sich der 56-Jährige beim Warmmachen auf eine Bank und kippte dann nach hinten weg. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport. Auch der OFC bestätigte inzwischen einen Vorfall, Neidhart werde "bis auf Weiteres" nicht mehr am Training teilnehmen.

Neidhart bricht auf Bank zusammen

Neidhart, der die letzten beiden Spiele verpasst hatte und am Dienstag erstmals nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder auf dem Trainingsplatz stand, soll während seiner Krankheit viel Gewicht verloren haben. Dem Vernehmen nach wollte er trotzdem unbedingt seinen Job in Offenbach noch zu Ende bringen und die Saison gemeinsam mit der Mannschaft versöhnlich beenden.

Nach Informationen der Bild-Zeitung verlor er nach seinem Kollaps sogar zweimal das Bewusstsein, sofort alarmierte Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Über den aktuellen Gesundheitszustand des zum Saisonende scheidenden OFC-Trainers ist derzeit nichts bekannt. Dass er in den verbleibenden beiden Spielen am Samstag in Göppingen (14 Uhr) und eine Woche später im letzten Heimspiel der diesjährigen Regionalliga-Spielzeit gegen den TSV Steinbach Haiger noch einmal an die Seitenlinie zurückkehrt, scheint aber unrealistisch.