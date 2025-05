Tag des Grundgesetzes

Der heutige 23. Mai ist auch Tag des Grundgesetzes, das Inkrafttreten des Grundgesetzes jährt sich zum 76. Mal. Dazu gibt es eine Kunstaktion:

Spitzenpolitiker sollen eine besondere Tinte zum Verfassungsgeburtstag erhalten, flankiert von einer bundesweiten Medien- und Buchaktion mit Zitaten von Prominenten. Die Tinte enthält quasi in Miniatur den Text des am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetzes – in seiner heutigen Fassung. Plakate dazu sollen in Wiesbaden, Frankfurt und anderen Städten bundesweit an die Bedeutung von Demokratie und Verfassung in Deutschland erinnern.

Dahinter steckt die Aktion "DNA of Democracy" von Medienschaffenden, Künstlern und Wissenschaftlern. Die Initiatoren wollen mit einer neu hergestellten Tinte, die eine diesjährige Verfassungsänderung berücksichtigt, unter anderem Ministerinnen und Minister der neuen schwarz-roten Bundesregierung gewinnen.

"DNA of Democracy" ist eigenen Angaben zufolge überparteilich und nichtkommerziell. Über Crowdfunding seien bisher mehr als 65.000 Euro für die neue Aktion gesammelt worden.