Ein Neujahrsbaby schon um 0.34 Uhr da

Am Neujahrstag sind in Hessen mehrere Babys geboren worden. In der Kreisklinik Darmstadt-Dieburg in Groß-Umstadt kam Linus Reeh um 0.34 Uhr auf die Welt, wie die Klinik mitteilte. In den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden wurden am ersten Tag des neuen Jahres gleich fünf Kinder geboren - vier Jungen und ein Mädchen. Den Anfang machte dort Alexander um 1.06 Uhr. Das erste Kind des neuen Jahres im Klinikum Hanau war ebenfalls ein Junge: Um 4.18 Uhr erblickte dort Rauf das Licht der Welt.