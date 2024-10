Stadtallendorf: Solidarität und Notlösung nach Feuerwachen-Brand

Eine Woche nach dem millionenschweren Schaden wegen eines Brandes in der Feuerwache in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) arbeiten die Feuerwehrleute und die Stadt an einer Übergangslösung. "Einsatzfähig ist die Feuerwehr schon seit Mittwochabend wieder", sagte der Stadtbrandinspektor Patrick Schulz. Der Landkreis und andere Gemeinden hatten der Feuerwehr mit Leihfahrzeugen noch am Tag des Brandes wieder auf die Beine geholfen. Mittlerweile sind die Feuerwehrleute in Stadtallendorf demnach unter anderem wieder mit einer eigenen Drehleiter ausgerüstet. Nun machen sie sich bereit, mit ihren neuen Fahrzeugen in eine Leichtbauhalle einzuziehen. Die provisorische Unterbringung, die jetzt aufgebaut wird, ist ungefähr doppelt so groß wie ein Kirmes-Zelt und ausgestattet mit Toren für die Fahrzeuge. Geplant sei, dass die Freiwillige Feuerwehr das Zelt in etwa acht bis zehn Tagen beziehen könne.