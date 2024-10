Rap-Videodreh löst Großeinsatz in Frankfurt aus

Ein Mann reckt eine Armbrust in die Luft, ein anderer hält einen Schlagring: Ein nicht angemeldeter Videodreh hat einen Großeinsatz im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ausgelöst.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 11:40 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei haben einen nicht genehmigten Videodreh in Frankfurt aufgelöst (Sujetbild). Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Zeugen haben am Montagabend eine Gruppe Männer mit Waffen auf der Breitenbachbrücke in der Nähe des Frankfurter Westbahnhofs gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte seien daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Vor Ort hat sich laut Polizei herausgestellt, dass es sich bei den 17 Männern um Protagonisten eines Rap-Videos zweier Musiker handelte. Der Dreh war demnach nicht offiziell angemeldet.

Waffen sichergestellt

Bei Durchsuchungen stellten die Beamten Waffen sicher, darunter eine Armbrust, die in Deutschland zu den erlaubnisfreien Waffen zählt, sowie einen Schlagring. Der Besitz und Gebrauch dieser Art Schlagwaffe ist verboten.

"Die Gegenstände sollten mutmaßlich das martialische Auftreten der Protagonisten bei ihren Ansagen und Aussagen untermauern", so die Polizei.

Die Männer seien anschließend des Platzes verwiesen worden. Gegen sie werde nun wegen des Besitzes eines Schlagrings und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.