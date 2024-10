Feuer an E-Auto sorgt für Hausbrand

Ein Feuer an einem E-Auto in einer Garage hat in Nidderau-Erbstadt (Main-Kinzig) am Morgen für einen Brand in einem Wohnhaus gesorgt. Das Feuer geriet von der Garage aus auf das Haus über, wie die Polizei mitteilte. Aktuell laufen am Haus die Nachlöscharbeiten. Anwohner in der Nähe werden derzeit gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.