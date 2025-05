Happy Brückentag!?

Hallo miteinander, sagt heute Caroline Wornath. Wer hat eigentlich diesen merkwürdigen Begriff "Brückentag" erfunden? Muss irgendein Verwaltungsmensch gewesen sein. Denn von was zu was soll der denn eine Brücke sein - also in Berufen, die auch an Feiertagen und an Wochenenden immer arbeiten. Und von denen gibt es seeeeehr viele, wenn ich so darüber nachdenke.

Bild © Caroline Wornath/hr

Mein morgendlicher Spezial-Gruß geht also raus an alle, die gestern auch am Start waren oder morgen und/oder am Sonntag sowieso und somit heute eben auch. Auf geht's. Wollen wir doch mal schauen, ob die Nachrichtenlage in Hessen sich auch einen Brückentag nimmt. Bei Anmerkungen, können Sie mich hier erreichen.