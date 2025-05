Umfragen-Recycling? Ja nun, können wir!

Ich hatte ja ernsthaft darüber nachgedacht, eine Umfrage zum Brückentag zu starten. Aber was soll ich sagen, dieser Gedanke ist so außergewöhnlich (nicht!), dass wir die Frage tatsächlich vor gerade mal vier Wochen erst gestellt haben. Sie erinnern sich - 1. Mai an einem Donnerstag.

Das damalige Ergebnis: 47,3 Prozent mussten arbeiten, 15,9 Prozent hatten sich extra frei genommen, 6,8 Prozent hatten eh grad Urlaub und 30,1 Prozent gaben an, sowieso nicht arbeiten zu müssen. Okay, dann ziehen wir die Umfrage jetzt nochmal rein und schauen, wie es am Ende des Morgentickers aussieht. Heute mehr Work oder mehr Life-Balance?

