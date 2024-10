Bad Sodener Programmkino "CasaBlanca" ausgezeichnet

Für das deutschlandweit beste Dokumentarfilmprogramm ist das Kino CasaBlanca in Bad Soden (Main-Taunus) mit dem Kino- und Verleihprogrammpreis des Bundes ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) übergab am Donnerstagabend in Frankfurt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne, Mitte) und die beiden Betreiber des prämierten Kinos CasaBlanca in Bad Soden. Bild © Carla Reitter (hr)

Insgesamt werden mit dem Preis 1,8 Millionen Euro an 239 Programmkinos in ganz Deutschland vergeben. Unter den hessischen Preisträgern sind neben mehreren Häusern in Frankfurt Kinos aus Witzenhausen (Werra-Meißner), Kassel, Marburg, Lich (Gießen) und Darmstadt. Sie erhalten aus den verschiedenen Kategorien Fördersummen zwischen 2.500 und 17.500 Euro.