Geldautomat in Frankfurt gesprengt

Heute früh wurde in Frankfurt ein Geldautomat gesprengt: Im Stadtteil Nieder-Eschbach haben bislang unbekannte Täter den Automat in der Berner Straße explodieren lassen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich die Explosion am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr. Es handelte sich dabei um einen freistehenden Geldautomat in der Nähe einer Spielhalle - also einem, der nicht in einem Gebäude bzw. an einer Bankfiliale steht. Zuletzt wurde erst im Oktober ein Geldautomat in Nieder-Eschbach gesprengt.

Die Einsatzkräfte sind momentan immer noch vor Ort für die Spurensicherung. Unklar ist derzeit, ob und wie viel Geld der oder die Täter erbeuten konnten.