Erdrutsch in Jossgrund, Blitzeinschlag in Alsfeld

500 Mal rückte die Feuerwehr in Frankfurt in der Nacht aus - und wie sieht es andernorts aus?

In Ost- und Südhessen sprach die Polizei unter anderem von herausgedrückten Gullydeckeln und Bäumen auf Straßen. In Alsfeld (Vogelsberg) schlug in der Nacht ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein, es entstand ein Schaden von geschätzt etwa 10.000 Euro, wie die Polizei in Fulda am Morgen mitteilte.

Die Polizei in Offenbach vermeldet 30 Einsätze, dabei ging es um Bäume auf Fahrbahnen und einen Erdrutsch auf einer Landstraße in Jossgrund (Main-Kinzig). Verletzt worden sei demnach niemand. Informationen der Feuerwehren liegen noch nicht vor.