Sturmböen und Starkregen erwartet

Es ist noch immer recht düster in meinem Arbeitszimmer. Das liegt vor allem an den dichten Wolken, die den Blick auf die Sonne verdecken. Das wird sich heute auch kaum ändern, nur vereinzelt bricht sich der Sonnenschein Bahn. Wer heute viel draußen unterwegs ist, sollte am besten einen Schirm oder eine Regenjacke mitnehmen, denn immer wieder sind einzelne Schauer möglich.

Ab dem Nachmittag zieht zunehmend schwüle Luft von Westen her auf, was teils zu schweren Regenfällen und Gewitter führen kann. Besonders heftig kann es in Südhessen werden, dort drohen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad.