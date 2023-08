Rapper Reezy bei Geschenk-Aktion in Frankfurt.

Rapper Reezy bei Geschenk-Aktion in Frankfurt. Bild © hr

Reezy und Achraf sorgen für Massenansturm in Frankfurter Innenstadt

Massen von Jugendlichen sind dem Aufruf des Rappers Reezy gefolgt und in die Frankfurter Innenstadt geströmt. Anlass war eine gemeinsame Geschenk-Aktion mit dem Streetwear-Designer Achraf.

Videobeitrag Video Massenansturm in Frankfurt nach Instagram-Aufruf von Reezy und Achraf Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Hunderte Teenager sind am Mittwochabend in die Frankfurter Innenstadt geströmt, um Geschenke zu ergattern. Hintergrund war ein Aufruf des Frankfurter Rappers Reezy und des Gründers des Streetwear-Labels 6PM, Achraf Bouzalim. Diese verschenkten nach einem Aufruf auf Instagram über 2.000 Artikel wie CDs und Kleidung.

Einmal quer durch die Innenstadt

Die Jugendlichen versammelten sich zunächst um 18 Uhr an der Hauptwache und wurden dann per Instagram zu einem Treffpunkt ins Bahnhofsviertel gerufen. Dabei legten sie kurzzeitig den Verkehr lahm. Im Laufschritt oder per E-Scooter ging es einmal quer durch die Innenstadt zur Neckarstraße.

Dort warfen Reezy und Achraf aus ihrem Auto Geschenke in die Menge. Darunter handbeschriftete, gebrannte CDs mit Reezys noch unveröffentlichtem neuen Album und T-Shirts und Hosen von 6PM.

Die Aktion verlief friedlich. Die Polizei blieb entspannt und leitete den Verkehr nur etwas um. Rund zwei Stunden später waren immer noch bis zu 300 Teenager in der Gegend unterwegs, dann löste sich die Menge auf.