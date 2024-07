Gratis-Eintritt in Frankfurt mit dem KUFTI-Ferienpass

Wem in den Ferien in Frankfurt langweilig ist, sollte sich einen KUFTI besorgen, so heißt der Kultur- und Ferienpass. Damit haben Kinder und Jugendliche aus Frankfurt freien Eintritt in 41 Museen, Ausstellungen, Archiven oder in den Zoo. Das Ticket gibt's für Kinder kostenlos, bei denen Eltern weniger als 4.500 Euro im Monat netto verdienen. Wer darüber liegt zahlt 29 Euro.

Mit der Karte kann man in den Ferien jede Menge Einrichtungen besuchen, zum Beispiel neu dazu gekommen das EXPERIMINTA ScienceCenter, aber auch Klassiker wie das Filmmuseum oder Senckenberg. Außerdem finden Workshops oder Veranstaltungen im Ferienprogramm im Frankfurter Zoo statt. Hier muss man sich meist vorab anmelden. Dass das KUFTI beliebt ist bei den Kids, zeigen übrigens die Abrufzahlen. Seit der Einführung 2020 ist das Freizeit-Ticket über 25.000 mal beantragt worden. Und natürlich gibt es auch außerhalb von Frankfurt vieles, was man in den Sommerferien in Hessen unternehmen kann. Hier ist eine Auswahl mit Tipps für die ganze Familie.