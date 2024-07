Nach dem Hacker-Angriff auf die Frankfurter University of Applied Sciences ging dort in IT-Belangen fast nichts mehr. Langsam werden die Systeme wieder fit gemacht, inzwischen ist die Online-Einschreibung wieder möglich.

Die Cyber-Attacke am 6. Juli hatte die Systeme der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) nahezu komplett lahmgelegt. Sämtliche Systeme der Hochschule gingen vor knapp zwei Wochen vom Netz. Hessens zweitgrößte Hochschule war weder per Mail noch per Telefon erreichbar. Sogar die Aufzüge in den Gebäuden fuhren nur noch eingeschränkt.

Jetzt hat die Hochschule einen Teil ihrer Systeme wieder flott gekriegt und online gestellt. Einschreibungen an der Frankfurt UAS seien wieder möglich, meldete die Leitung am Freitag. "Inzwischen haben die IT-Fachleute die Bewerbungstools wieder in den sicheren Betrieb gebracht." Von der Homepage , die immer noch eine Not-Seite zeigt, ist die Online-Einschreibung mit einem Link zu erreichen.

Provisorische Webseite der FH Frankfurt Bild © Screenshot frankfurt-university.de, hessenschau.de

Analyse bald abgeschlossen

Eine provisorische Webseite ist ebenfalls von dort erreichbar, unter der Studierende, Lehrende und Mitarbeitende die wichtigsten Informationen finden sollen. Hintergrund sei vor allem die aktuelle Prüfungszeit, so die Hochschule. Man sei arbeitsfähig. Der Präsenz-Unterricht war von dem Hackerangriff nicht betroffen.

Die Ursache und der Hergang des Angriffs sind weiterhin unklar. Die Untersuchungen dazu machen laut UAS aber Fortschritte. "Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird die forensische Analyse des Angriffs demnächst abgeschlossen sein." Man arbeite daran, die IT-Systeme zeitnah wieder nach außen verfügbar zu machen.