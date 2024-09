Guten Morgen!

Schönen guten Morgen, an diesem Donnerstag, den 19. September - Sie haben den Morgenticker von hessenschau.de eingeschaltet. Cool! Bis 10 Uhr begleite ich Sie in den Tag; mit allem, was in Hessen nachts los war, heute in der Früh passiert und am Tag noch ansteht.

Mein Name ist Simon Rustler, ich habe große Freude, denn ich mache heute das Triple mit Ihnen voll! Im unwahrscheinlichen Fall eines Tippfehlers bewahren Sie bitte Ruhe, bleiben auf Ihrem Sitz sitzen und schreiben mir, wenn Sie mögen - auch formlos. Gleiches gilt für Hinweise, Fotos (die müssen bei uns separat hierhin geschickt werden), Gedanken und Morgenbeobachtungen. Ich zähle auf Sie, denn nachrichtlich scheint auf den ersten Blick (noch) gar nicht so viel los zu sein. Jedenfalls: Sie sind ausgeruht, ich bin ausgeruht - und wir springen hinein in diesen Donnerstag!