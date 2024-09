Viele Ideen für Kasseler Elisabethkirche

I got 99 problems but a church ain't one, sang einst (so ähnlich) US-Rapper Kanye West - dabei ist gerade die Elisabethkirche in Kassel ein Problem, dass gelöst werden will. Nachdem vergangenen November das Dach des Gotteshauses auf ganzer Länge einstürzt ist, haben mittlerweile mehr als 1.300 Menschen an einer Online-Umfrage teilgenommen, die Ideen für die weitere Nutzung der Kirche sammelt. Im Raum stehen Konzepte mit Gastronomie, Kunst, Kultur und Co-Working-Spaces. Das Interesse zeigt, dass sich bundesweit Menschen Gedanken um die katholische Kirche machen, freut sich der Pfarrer – eine Projektgruppe will alle Einsendungen auswerten und dann auf einer Internetseite öffentlich vorstellen. Die Umfrage läuft noch bis Ende September.