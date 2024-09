Jugendliche simulieren Kreistagssitzung

Kommunal- und Kreispolitik ist sperrig, verstaubt, wenig greifbar - so zumindest laut Vorurteil. Ab heute lernen rund 100 hessische Schülerinnen und Schüler (hoffentlich) das Gegenteil. Sie schlüpfen in die Rolle von Kreistagsabgeordneten. Dazu gehört: Ideen entwickeln, beraten, Verbesserungsvorschläge abwägen, den ganzen Spaß in Anträge gießen und dann Entscheidungen treffen, die später in die wirkliche Kreispolitik des Lahn-Dill-Kreises eingehen sollen.

Drei Tage läuft dieses sogenannte Planspiel "Pimp Your Town"; dran teilnehmen werden mehrere Schulen im Lahn-Dill-Kreis, die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg, die Westerwaldschule in Driedorf und die Humboldtschule in Aßlar. hessenschau.de und dieser Morgenticker wünschen: Viel Spaß!