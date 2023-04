Freibad-Saison beginnt

Pommes mit Mayo und Ketchup, kaltes Radler, der Duft von Sonnencreme und keine Wolke am Himmel. Das sind die Zutaten für einen schönen Tag im Freibad. Und genau das ist – zumindest in der Theorie – ab heute wieder möglich. In Wächtersbach (Main-Kinzig) und Frankfurt-Hausen wird am Freitagvormittag locker angeschwommen. Die gute Nachricht dabei: Sonnenbrand wird sich wohl niemand der unerschrockenen Wasserratten holen, richtig gemütlich wird es bei vereinzeltem Regen, vielen Wolken und Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad aber nicht. Schon am Montag, wenn auch in Wiesbaden, Fulda, Kassel, Bad Soden (Main-Taunus), Königstein und Bad Homburg (beide Hochtaunus) das Plantschen wieder möglich ist, könnte aber die 20-Grad-Marke fallen. In diesem Sinne: Pack die Badehose ein.