Hessens Feierbiester trotzen dem Regen

Es könnte alles so schön sein: Hier ein Kaltgetränk in der Sonne, dort ein kurzer Abstecher zu einem Fahrgeschäft nach Wahl des Kindes, Bratwurst für die ganze Familie auf die Hand – und dabei immer schön die Sonne im Gesicht. Genau so oder so ähnlich stellen sich wohl viele Hessen und Hessinnen einen Besuch auf einem der zahlreichen gerade beginnenden Volkfeste vor. Nachdem das Viehmarkt im schönen Bad Arolsen bereits seit Donnerstag mit Frischgezapftem und Handgepökeltem lockt, starten an diesem Freitag trotz Dauerregen auch der Zissel in Kassel, das Mainfest in Frankfurt und weitere kleinere Feste in Alsfeld, Büdesheim und Laubach.

Kurzum: Hessen trotzt dem Frühherbst und und lebt das Motto vieler Camper: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ist klar.