Elfmeter-Aufregung in Darmstadt

Der Morgenticker ist noch in der Anfangsphase, da blicken wir schon auf den Fußball und gleichzeitig den Grund für meine kurze Nacht: Denn der SV Darmstadt 98 hat gestern Abend Borussia Mönchengladbach aus dem DFB-Pokal gekegelt und steht damit im Achtelfinale. Pokal-Coup, nennt man das in der Pokal-Fachsprache. Was mir und Schiedsrichter Robert Schröder aber erst nach der Partie auffiel: Die Elf vom Niederrhein hätte kurz nach der Pause einen Elfmeter bekommen müssen. "Den kannst du geben, definitiv", sagte selbst Lilien-Coach Torsten Lieberknecht am ARD-Mikrofon.

So weit, so gewöhnlich. Dass sich Schiri Schröder nach Abpfiff in der Kabine der Gladbacher für seine Leistung entschuldigte, zeigt aber, dass er mit seiner Entscheidung wirklich weit daneben lag. Den Lilien wird’s egal sein. Und ein paar menschliche Fehler in Zeiten des VAR (den es nicht gibt in der 2. Runde des DFB-Pokals) sind aus hessischer Sicht doch auch ganz schön.