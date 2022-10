Eintracht Frankfurt hat sich in der zweiten Pokalrunde souverän durchgesetzt. Gegen Fünftligist Stuttgart schaltete das Team in der zweiten Halbzeit einige Gänge zurück.

Eintracht Frankfurt ist souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Hessen gewannen am Dienstagabend mit 2:0 (2:0) bei den Stuttgarter Kickers. Die Tore erzielten Randal Kolo Muani (11. Minute) und Hrvoje Smolcic (18.).

Doppelschlag in den ersten 20 Minuten

Trainer Oliver Glasner baute sein Team im Vergleich zum Sieg gegen Leverkusen auf drei Positionen um: Smolcic, Sebastian Rode und Rafael Borré waren neu dabei, Evan N'Dicka, Daichi Kamada und Jesper Lindström erhielten eine Pause.

Die Stuttgarter Kickers begannen beherzt und hatten mit einem Schuss von Nico Blank nach fünf Minuten eine erste Chance - der Mittelfeldmann verfehlte das Tor aber um einige Meter. Auf der Gegenseite nutzte die Eintracht direkt ihre erste Gelegenheit zur Führung: Borré und Kolo Muani spielten Doppelpass, der Franzose hob den Ball herrlich ins Tor (11.).

Nur sieben Minuten später konnten die Frankfurter nachlegen: Nach einer Ecke von Mario Götze war Smolcic unbedrängt zur Stelle und köpfte ein - 2:0 (18.). Im Anschluss hätte die Eintracht das Ergebnis noch weiter erhöhen können. Borré luchste Kickers-Verteidiger Niklas Kolbe den Ball ab und hatte freie Bahn, setzte die Kugel aber nur an den Pfosten (25.). Nach 32. Minuten nahm Götze eine starke Hereingabe von Ebimbe volley, verfehlte das Tor aber deutlich. Der Klassenunterschied zwischen dem Fünftligisten und dem Champions-League-Teilnehmer war sichtbar, ohne dass die Eintracht großartig glänzte.

Eintracht schont die Kräfte

Nach der Pause kam die Glasner-Elf merkwürdig passiv aus der Kabine. Stuttgart spielte mutig nach vorn und hatte durch Konrad Riehle eine gute Chance - sein Schuss aus spitzem Winkel ging allerdings knapp vorbei (50.). Auch danach waren die Gastgeber spielbestimmend, die Eintracht schaltete mehrere Gänge zurück.

Und so ist die weitere Geschichte der zweiten Halbzeit schnell erzählt: Die Kickers spielten leidenschaftlich, aber mit begrenzten Mitteln. Und die Eintracht schonte Kräfte, hielt den Fünftligisten in Schach und brachte keine Torgefahr mehr auf den Rasen. Das reichte letztlich für ein souveränes 2:0 und den Einzug ins Achtelfinale. Das wird übrigens am kommenden Sonntag ab 19.15 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost.