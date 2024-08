30 ausgesetzte Hühner in Büdingen gerettet

Zahlreiche Tierschützer haben am vergangenen Wochenende gleich 30 ausgesetzte Hühner eingefangen und in Sicherheit gebracht. Wie zuerst die FNP berichtet hatte, wurden die gefiederten Tiere in der Nähe eines früheren Munitionsplatzes zwischen Büdingen (Wetterau) und Lorbach entdeckt. Nach mehreren erfolglosen Anrufen bei Polizei und Tierheimen rückte dann der Verein "Rettet das Huhn" an – und, richtig, rettete jedes einzelne Huhn.

Diese wurden nun auf verschiedene Pflegestelle aufgeteilt, fünf blieben in Lorbach, zehn kamen in einer Jugendherberge in Büdingen unter. Und wenn alles gut läuft, sitzen die kleinen Picker da gerade bei einem Hagebuttentee und lesen den Morgenticker. Herzliche Grüße!