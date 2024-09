Weitere Klimaproteste gegen Kassel Airport

Die Klimagruppe Letzte Generation will heute und in den kommenden Wochen in Kassel gegen den Kassel Airport in Calden demonstrieren. Die Umweltaktivisten fordern ein Ende der Subventionen für den Regionalflughafen. Bereits am vergangenen Wochenende hatten Demonstranten die Fassade des Terminals mit einer Parole beschmiert. "Ab dem 25. September werden hunderte Menschen in Kassel zusammenkommen und die Ungerechtigkeit des Regionalflughafens Kassel-Calden aufzeigen", heißt es in einer Pressemitteilung. Was heute genau geplant ist, ist noch unklar. Wir werden es beobachten.

Der Flughafen mache jährlich Millionenverluste und werde mit Steuergeldern künstlich am Leben erhalten, lautet die Kritik. Er sei der "irrsinnigste Flughafen Deutschlands". Die Aktivisten fordern von Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) als stellvertretendem Vorsitzenden des Flughafen-Aufsichtsrats, dass keine weiteren Steuergelder in den Airport fließen. Auch die Landtags-Opposition kritisierte den Flughafen. Seit seiner Eröffnung vor einem guten Jahrzehnt schreibt der Flughafen im Landkreis Kassel rote Zahlen, zudem steht er im Winter ohne feste Flugverbindungen da.