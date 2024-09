Zweite Niederlage in Folge SVWW unterliegt in Aue

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der Dritten Liga die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen und bei Erzgebirge Aue verloren.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der Dritten Liga bei Erzgebirge Aue verloren. Die Hessen unterlagen am Dienstagabend in Aue mit 1:2 (0:2). Nach der Niederlage gegen den SV Sandhausen am vergangenen Wochenende war es die zweite Niederlage in Folge für die Hessen.

In Aue geriet der SVWW schnell in Rückstand, eine flache Hereingabe von rechts erreichte Marvin Stefaniak, der zentral nur noch einschieben brauchte. Noch vor der Pause stellte Aue auf 2:0, als Mika Clausen aus knapp 16 Metern abschloss.

Der SVWW präsentierte sich über weite Strecken des Spiels nicht zwingend genug. Moritz Flothos Kopfballtor nach Freistoß nach 89 Minuten sorgte zwar für eine Schlussoffensive, die letzlich jedoch erfolglos blieb. Der SVWW ist Tabellensechster.