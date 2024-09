Auto stürzt in Darmstadt auf Gleisbett

Am Darmstädter Ostbahnhof ist ein Auto von einer Brücke auf darunterliegende Bahngleise gestürzt. Die drei Insassen wurden verletzt. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein 26-Jähriger, ein 23-Jähriger und eine 17-Jährige waren der Polizei zufolge am Dienstagabend in einem Wagen im Bereich des Ostbahnhofs in Darmstadt unterwegs. Auf Höhe einer Brücke, die über die Bahnstrecke führt, kam das Auto nach ersten Erkenntnissen von der Straße ab, durchbrach das Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief auf das Gleisbett.

Zeugen beobachteten, wie die drei Insassen aus dem zerstörten Auto kletterten. Wer am Steuer saß, ist noch nicht geklärt. Der 23-Jährige und die 17-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Frau attackiert Rettungskräfte

Die Frau attackierte zudem eine Rettungswagenbesatzung, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie habe einen Sanitäter im Schulterbereich geschlagen. Wie und warum es genau dazu kam, sei weiter unklar.

Sicher sei, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest habe 0,68 Promille bei ihr ergeben. Ob weitere Substanzen eine Rolle gespielt hätten, bleibe abzuwarten. Man habe ihr Blut abgenommen. Die Frau sei wegen ihres psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht worden.

Mit dicken Gurten wird das Unfallauto von den Gleisen gehoben. Bild © 5vision.news

Auch die beiden Männer mussten laut Polizei eine Blutprobe abgeben. Das Auto sei zudem bereits im September in Griesheim gestohlen worden. Ob die Insassen etwas mit dem Diebstahl zu tun hatten, müsse nun ermittelt werden.

Das Fahrzeug wurde mit einem Kran aus dem Gleisbett geborgen. Die Bahnstrecke war in der Folge für rund drei Stunden gesperrt.