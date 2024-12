Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Obwohl es noch sehr früh am Tag ist und die Pre-Morgenticker-Nacht dank des DFB-Pokals noch kürzer war als sonst, bin ich heute fast schon beschwingt aus dem Bett gestiegen. (also so beschwingt wie es Alter und Rücken zulassen) Der Grund: Heute Abend steigt die Weihnachtsfeier. It's the most wonderful time of the year!

Und damit das Spektakel zeitlich ein großes Stück näherzukommt, starten wir ohne weiteres Warten mit dem Morgenticker. Mein Name ist Mark Weidenfeller, an dieser Stelle bekommen Sie bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes in Erdnüsschen-Größe serviert. Bei Fragen, Anmerkungen oder Weihnachtslied-Wünschen, schreiben Sie gerne eine E-Mail.