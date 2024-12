Eintracht Frankfurt schwebt weiter auf Wolke sieben durch diese Saison und will nun im DFB-Pokal RB Leipzig aus dem Weg räumen. Die Sachsen kriseln, sind aber vielleicht genau deshalb gefährlich. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt tritt am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig an. Die Hessen haben einen Flow, die Sachsen eine Krise. Los geht's um 20.45 Uhr.

Videobeitrag Die gesamte Eintracht-PK vor der Pokal-Partie in Leipzig Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wollte es auf der Pressekonferenz am Dienstag zwar partout nicht wahrhaben, aber seine Mannschaft geht bei RB Leipzig tatsächlich als Favorit in die Partie. Die Hessen sind seit neun Spielen ungeschlagen, acht der vergangenen neun Partien in Bundesliga, DFB-Pokal oder Europa League endeten gar mit einem Frankfurter Sieg. Die Eintracht ist Bayern-Jäger und in absoluter Topform. Was soll schon passieren?

Eine ganze Menge. RB Leipzig hat auf der Gegenseite zwar letztmals Ende Oktober gewonnen und steckt seitdem in einer handfesten Krise. Sollten die Sachsen im Pokal und an der Eintracht scheitern, wäre das wohl gleichbedeutend mit dem Aus von Trainer Marco Rose. Ganz klar: RB wankt gewaltig, ist aber vielleicht genau deshalb gefährlich. Leipzig hat noch immer Qualität, eine einzige gelungene Aktion könnte – passend zum Geld- und Namensgeber – beflügelnd wirken. Die Eintracht muss aufpassen.

Trotz der Dauerbelastung in den vergangenen Wochen kommen die Hessen weiter ohne größere Verletzungssorgen durch die Saison. Arthur Theate hat sich zwar einen Außenbandriss zugezogen, der Belgier hätte nach seiner Roten Karten gegen Gladbach aber ohnehin gefehlt. Im Vergleich zum Sieg in Heidenheim drängt vor allem Hugo Ekitiké in die Startelf, Flügelflitzer Brown wird wohl die Position von Theate übernehmen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Leipzig spielen. Bild © hessenschau.de

Bei RB Leipzig muss der ohnehin geplagte Trainer Rose einen weiteren prominenten Ausfall verkraften. Innenverteidiger Castello Lukeba fällt wegen einer Muskelverletzung zwei Monate aus, Stammspieler wie David Raum, Xavi Simons (beide Sprunggelenks-OP) fehlen ohnehin.

So könnte RB spielen: Vandevoordt - Geertruida, Orban, Klostermann, Henrichs - Seiwald, A. Haidara - Baumgartner, Nusa - Sesko, Openda

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: Es macht im Moment sehr viel Spaß. Aber jedes Spiel geht bei null los, und wir müssen immer wieder viel investieren, um in diesem Flow zu bleiben. Do or Die, Gewinner bleibt – und wir wollen im DFB-Pokal überwintern. Wir fühlen uns gut vorbereitet, körperlich und mental frisch. Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel.

Marco Rose: Ich, als Cheftrainer eines ambitionierten Bundesligisten, brauche Ergebnisse. Und wenn es dann so läuft, wie es im Moment läuft, dann kann es auch mal sein, dass es um dich drumherum explodiert. Jetzt sind wir in so eine richtige Krise geschlittert, wir befinden uns in einem Teufelskreis. Ich glaube trotzdem an den Turnaround.

Auf Seiten der Eintracht ist diese Kategorie derzeit fast schon überholt. Die Mannschaft spielt wie im Rausch, beinahe jeder Spieler überzeugte in den vergangenen Wochen. Klar: Der Lauf wird sicher irgendwann enden. Bis dahin schlagen sich die Hessen allerdings ausschließlich mit fußballerischen First-World-Problems herum. Wird Omar Marmoush wieder sauer, wenn er ausgewechselt wird? Macht Ekitiké vielleicht zu viele Kabinettstückchen? Und welcher Youngster startet als nächstes durch? Wir werden genau hinschauen.

Bei RB, das darf nicht unterschlagen werden, steht trotz Verletztenmisere und Krise nominell weiter ein Spitzenteam auf dem Rasen. Die Offensive um Antonio Nusa, Benjamin Sesko und Lois Openda gehört an guten Tagen zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Auch Innenverteidiger Willi Orban, der in dieser Spielzeit schon vier Tore erzielt hat, sollte die Eintracht bei seinen Vorstößen nicht aus den Augen lassen.

Die Eintracht könnte am Mittwoch in Leipzig einen Vereinsrekord aufstellen. Sollten die Hessen die Neuauflage des Pokal-Finals von 2023 für sich entscheiden, wäre das der achte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Das gab es in der langen Frankfurter Historie tatsächlich noch nie. "Das ist eine schöne Nebensache. Dass wir so performt haben, ist sehr gut", fasste Toppmöller zusammen. Der Eintracht könnte in der schönsten Nebensache eine schöne Nebensache gelingen. Klingt irgendwie nach Weihnachten.

Wie sich die Eintracht in Leipzig schlägt, können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen, dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken . Zu sehen ist das Spiel im ZDF und bei Sky. Einen ausführlichen Highlight-Clip finden Sie im Anschluss an die Partie bei hessenschau.de.