Hoher Schaden bei Hausbrand in Rodenbach

Verzeihen Sie mir, dass wir an diesem frühen Morgen so blaulichtlastig unterwegs sind, aber so stellt sich die Nachrichtenlage in Hessen aktuell dar. In Rodenbach (Main-Kinzig) gibt es aktuell einen weiteren Brand, diesmal in einem Einfamilienhaus. Dort stürzte infolge eines Dachstuhlbrands vor etwa einer halben Stunde ein Teil der Decke ein, wie ein Sprecher der Polizei meiner Kollegin Saskia Klingelschmitt soeben sagte.

Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses seien noch rechtzeitig rausgeklingelt worden, sagte der Sprecher. Der Sachschaden beträgt nach ersten, vorsichtigen Schätzungen rund 350.000 Euro. Den Brand habe die Feuerwehr mittlerweile im Griff.